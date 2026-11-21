Delhi NCR News: राष्ट्रीय कुश्ती में प्रियांशु को कांस्य
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 06:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 06:59 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के नांगल ठाकरान गांव निवासी प्रियांशु ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। आगरा में आयोजित 2026 ट्रेडिशनल सीनियर पुरुष एवं महिला फ्रीस्टाइल राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में प्रियांशु ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रियांशु विरेंद्र रेसलिंग अकादमी, नरेला स्थित गुरु महाबली सतपाल अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास करते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बेहतर खेल कौशल के दम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। कड़े मुकाबलों के बीच उन्होंने प्रतिद्वंद्वी पहलवानों को चुनौती देते हुए पदक अपने नाम किया।
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नई दिल्ली। दिल्ली के नांगल ठाकरान गांव निवासी प्रियांशु ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। आगरा में आयोजित 2026 ट्रेडिशनल सीनियर पुरुष एवं महिला फ्रीस्टाइल राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में प्रियांशु ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रियांशु विरेंद्र रेसलिंग अकादमी, नरेला स्थित गुरु महाबली सतपाल अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास करते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बेहतर खेल कौशल के दम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। कड़े मुकाबलों के बीच उन्होंने प्रतिद्वंद्वी पहलवानों को चुनौती देते हुए पदक अपने नाम किया।