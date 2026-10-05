Delhi NCR News: लापता 10 वर्षीय बच्चे का झाड़ियों में मिला शव

नई दिल्ली। बवाना जेजे कॉलोनी से रविवार दोपहर लापता हुए 10 वर्षीय इंतजार का शव सोमवार को डीडीए के खाली मैदान की झाड़ियों से बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।बच्चे के शरीर पर धारदार वस्तु से वार और चोट के निशान मिले हैं। इंतजार रविवार दोपहर करीब 2 बजे घर के पास खेलते हुए लापता हुआ था। पिता अय्यूब के लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की और गुमशुदगी दर्ज कराई। सोमवार दोपहर एक युवक ने डीडीए मैदान में शव देखा। परिजनों ने किसी से रंजिश होने से इन्कार किया है।