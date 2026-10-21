फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Ban on entry of outsiders at DU Aurobindo College

Delhi NCR News: डीयू अरबिंदो कॉलेज में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध

Wed, 21 Oct 2026 05:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 05:40 PM IST
विज्ञापन
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो कॉलेज (सांध्य) ने कॉलेज परिसर में बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति कोई भी बाहरी व्यक्ति परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर सभी विद्यार्थियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। यदि कोई छात्र किसी बाहरी व्यक्ति को कॉलेज में बुलाता है या उसे प्रवेश दिलाने में मदद करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसका उद्देश्य कॉलेज में अनुशासन बनाए रखना और संपत्ति की रक्षा करना भी है। नोटिस में कहा गया है कि कुछ बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति परिसर में प्रवेश कर रहे थे। विद्यार्थियों को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को परिसर में न बुलाने, न लाने और न ही उसके प्रवेश में मदद करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन

यदि कोई बाहरी व्यक्ति वैध अनुमति के बिना परिसर में पाया जाता है, तो उसे बाहर किया जाएगा। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनधिकृत व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश दिलाने में मदद करने वाले छात्रों को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed