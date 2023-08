Delhi: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अरविंदर सिंह लवली

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा बदलाव करते हुए अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभी अनिल चौधरी के पास ये जिम्मेदारी थी। अनिल चौधरी की जगह अब अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में पार्टी की कमान संभालेंगे।

Congress President Mallikarjun Kharge has appointed Arvinder Singh Lovely as the president of the Delhi Pradesh Congress Committee. pic.twitter.com/i8seSZ3VJC