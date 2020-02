दिल्ली सरकार शपथग्रहण: रामलीला मैदान से केजरीवाल की हुंकार, हम होंगे कामयाब...

{"_id":"5e48f9a78ebc3ee5ae5a2537","slug":"arvind-kejriwal-swearing-ceremony-sings-hum-honge-kamyab-hindi-translated-we-shall-overcome","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0936\u092a\u0925\u0917\u094d\u0930\u0939\u0923: \u0930\u093e\u092e\u0932\u0940\u0932\u093e \u092e\u0948\u0926\u093e\u0928 \u0938\u0947 \u0915\u0947\u091c\u0930\u0940\u0935\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u0939\u0941\u0902\u0915\u093e\u0930, \u0939\u092e \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0915\u093e\u092e\u092f\u093e\u092c...","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ पिछली कैबिनेट में सहयोगी रहे छह मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथग्रहण के बाद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान केजरीवाल आत्मविश्वास से लवरेज दिखें। इसका प्रमाण उनके भाषण में साफ दिखा।



अपने भाषण के अंत में हम होंगे कामयाब... गीत गाया। इस गीत का हिंदी में भावानुवाद गिरिजा कुमार माथुर ने किया है और यह अंग्रेजी भाषा की कविता 'We Shall overcome' का अनुवाद है। 'We Shall overcome' के शब्द और संगीत को चार कलाकारों ने सजोया है। इनमें जीलफिया हार्ट, फ्रैंक हैमिल्टन, गे कारवां और पीट सीगर के नाम शामिल हैं।

मुफ्त योजना को लेकर विरोधियों पर पलटवार



केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान विरोधियों द्वारा प्रचंड जीत को लेकर किए जा रहे कटाक्ष पर भी पलटवार किया। केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्लीवासियों को दी जा रही मुफ्त बिजली-पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा को लेकर विरोधी तंज कस रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि केजरीवाल की वापसी इन्हीं मुफ्त की योजनाओं के दाम पर हुई है। इस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दुनिया में जितनी भी अनमोल चीजें हैं उसे भगवान ने सबको मुफ्त में दिया है।



उन्होंने कहा कि एक मां जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो प्यार फ्री होता है। पिता जब बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए एक वक्ती की रोटी नहीं खाता तो उस पिता की तपस्या फ्री होती है। उन्होंने श्रवण कुमार का उदाहरण देते हुए कहा कि श्रवण कुमार जब अपने मां-बाप को तीर्थ यात्रा पर लेकर गया था और श्रवण कुमार की मौत हो गई। श्रवण कुमार की सेवा भी फ्री सेवा थी। केजरीवाल अपने दिल्ली वालों को प्यार करता है। दिल्ली वाले अपने केजरीवाल को प्यार करते हैं। ये प्यार भी फ्री प्यार है दोस्तो, इसकी कोई कीमत नहीं है।

दिल्ली को सरकार नहीं दिल्ली की जनता चलाती है

केजरीवाल का यह जवाब विरोधियों पर करारा हमला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली को दिल्ली की जनता, ऑटोवाले, बस कंडक्टर, ड्राइवर, व्यापारी, सफाई कर्मचारी चलाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज देशभर के कई राज्य दिल्ली मॉडल को अपना रहे हैं। जब नेता कहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा ठीक नहीं हो सकता तो लोग कहते हैं कि दिल्ली को देखो।

सबको साथ लेकर चलने का वादा

केजरीवाल ने कहा कि चुनाव खत्म हो गया, आपने जिसको भी वोट दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, अब पूरी दिल्ली के लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। सबके लिए काम करूंगा। मैंने पांच साल बिना किसी जाति-धर्म के सभी लोगों के लिए काम किया है। किसी भी काम के लिए मेरे पास आ जाना। मैंने हर दल के लिए काम किया है।

प्रधानमंत्री का चाहता हूं आशीर्वाद

केजरीवाल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहता हूं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की पहल करते हुए कहा कि मैं केंद्र के साथ मिलकर दिल्ली को आगे ले जाना चाहता हूं। शपथ ग्रहण समारोह का मैंने प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा था, मगर वह किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण नहीं आ सके। मैं दिल्ली को आगे बढ़ाने और इसे दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद चाहता हूं।

केजरीवाल ने चुनाव के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं की कड़वी बातें भुलाने की अपील करते हुए कहा कि मैं सभी के साथ मिल कर काम करना चाहता हूं। अब चुनाव खत्म हो गए हैं। चुनाव में राजनीति होती है और हुई भी। हमारे लिए चुनाव में जिसने जो कुछ भी कहा, उसके लिए हमने उन्हें माफ कर दिया है।



विकास को तरजीह देकर देश की राजनीति को बदलने का काम किया

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने विकास को तरजीह देकर देश की राजनीति को बदलने का काम किया है। केजरीवाल ने कहा, ‘मैं दिल्ली को आगे बढ़ाने और इसे दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद चाहता हूं।’ केजरीवाल ने खुद को दलगत राजनीति से अलग बताते हुए कहा कि मैं आप का भी मुख्यमंत्री हूं और भाजपा कांग्रेस सहित अन्य दलों के समर्थकों का भी मुख्यमंत्री हूं।



चुनाव में राजनीति होती है और हुई भी

