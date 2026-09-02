Delhi NCR News: सीजीएचएस दरों पर इलाज की दी मंजूरी

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सत्या शर्मा ने बताया कि बजट घोषणा के बाद नीति को लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया है। पहली बार अस्थाई कर्मचारियों को इस दायरे में लाया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। लाभार्थी सीजीएचएस दरों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं ले सकेंगे। ब्यूरो

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नई दिल्ली। एमसीडी ने पार्षदों और अस्थाई कर्मचारियों को अपने पैनल के अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा उनके आश्रितों को भी मिलेगी। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।