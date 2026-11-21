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नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली को अतिक्रमण और जाम से मुक्त कराने के लिए दिल्ली सरकार के निर्देशों का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के बाद शुक्रवार और शनिवार को एमसीडी तथा दिल्ली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख एवं चांदनी चौक नागरिक मंच के महासचिव प्रवीण शंकर कपूर ने पीली कोठी, पुल मिठाई, रानी अवंतिका चौक और तीस हजारी में हुई कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि चांदनी चौक, खारी बावली और चर्च मिशन रोड पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कपूर ने उम्मीद जताई कि एसपी मुखर्जी मार्ग, एचसी सेन रोड, एस्प्लेनेड रोड और चांदनी चौक मुख्य मार्ग पर भी जल्द अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश के 24 घंटे के भीतर एमसीडी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, कई इलाकों में हटाए गए अतिक्रमण