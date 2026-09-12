Delhi NCR News: फेंसिंग में अंशु ने जीता स्वर्ण पदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 05:46 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 05:46 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली राज्य स्कूल खेलों की फेंसिंग प्रतियोगिता के अंडर-19 गर्ल्स के फाइनल मुकाबले में जीएसकेवी हस्तसाल की अंशु ने स्वर्ण पदक जीता। वसंत वैली स्कूल की अनाहिता रेने ने रजत पदक हासिल किया। वहीं द लॉरेंस स्कूल की यक्षिता और एनकेबीपी की हर्षिका ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने तकनीक, फुर्ती और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए मुकाबलों में कड़ी चुनौती पेश की। संवाद
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