Delhi NCR News: जेएनयू के एमबीए में दाखिला का फिर से मौका

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नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एमबीए प्रोग्राम में दाखिला के लिए अभी भी मौका बरकरार है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार यह अवसर ऐसे छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है जो किसी कारण से दाखिला नहीं ले सके थे। इच्छुक छात्र-छात्राएं दाखिला के लिए दस सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है। जिस पर सूचना देकर छात्र-छात्राएं दाखिला की इच्छा को भेज सकते है। एमबीए दाखिला से जुड़ी जानकारी के लिए कार्य दिवसों में 011-26704048 नंबर पर संपर्क कर ले सकते है। ब्यूरो