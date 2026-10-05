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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Anganwadi worker shot dead on suspicion of a love affair

Delhi NCR News: प्रेम-प्रसंग के शक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या

Mon, 05 Oct 2026 07:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 07:50 PM IST
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चार घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए महिला के चचेरे देवर विक्की डबास को किया गिरफ्तार
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। आउटर नॉर्थ जिले के सुल्तानपुर डबास में सोमवार सुबह दिनदहाड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनीषा डबास (38) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह गांव के मुख्य चौक के पास अपनी दुकान पर मौजूद थीं। वारदात के बाद आरोपी स्कूटी से भाग गया। पुलिस ने मनीषा को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी करीब चार घंटे में सुलझाते हुए मृतका के चचेरे देवर विक्की डबास को गिरफ्तार कर लिया।




शुरुआती जांच में सामने आया कि मनीषा के पति की वर्ष 2018 में मौत हो गई थी। उसके बाद वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थीं। पुलिस को पता चला कि आरोपी विक्की डबास के परिवार और मनीषा के परिवार के बीच पहले से संबंध अच्छे नहीं थे। पुलिस को पता चला कि आरोपी को मनीषा के गांव के ही एक व्यक्ति के साथ प्रेम-प्रसंग होने का शक था। इसी शक को हत्या की वजह माना जा रहा है।
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