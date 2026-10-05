Delhi NCR News: दुर्गा पूजा-छठ के लिए सिंगल विंडो से मिलेगी अनुमति

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दुर्गा पूजा और छठ पूजा के बड़े आयोजनों के लिए इस बार अनुमति, सुरक्षा और सुविधाएं सिंगल विंडो से मिलेंगी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को तैयारियों को लेकर अधिकारियों को समयबद्ध व्यवस्था के निर्देश दिए। छठ पूजा के लिए 15 अक्तूबर से सिंगल क्लियरेंस विंडो शुरू होगी, जबकि दुर्गा पूजा आयोजकों को भी सिंगल विंडो से जरूरी एनओसी और अनुमति समय पर देने को कहा गया है।दुर्गा पूजा के पंडालों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और स्कैनर पर्याप्त संख्या में लगाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम को अपने-अपने जिलों में तैयारियों की नियमित निगरानी करनी होगी। विसर्जन के लिए कृत्रिम या अस्थायी तालाब और टैंक तैयार किए जाएंगे।छठ पूजा के लिए 15 अक्तूबर से सिंगल क्लियरेंस विंडो की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके जरिये विभिन्न विभागों से जुड़ी अनुमतियों को एक जगह से आगे बढ़ाया जाएगा। घाटों और आयोजन स्थलों पर पीने का पानी, चिकित्सा सहायता, एंबुलेंस, अग्निशमन, मोबाइल शौचालय, सफाई, फॉगिंग और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था होगी। कपिल मिश्रा ने कहा कि इस वर्ष पहले से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करेंगे।