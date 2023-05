Delhi: तिहाड़ जेल में कैदी ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान; जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कैदी के आत्महत्या करने की वजह अभी सामने नहीं आई है। मृतक की पहचान जावेद (26) के रूप में हुई है।

An inmate allegedly died by suicide by hanging himself at Tihar Jail in Delhi. Details awaited.