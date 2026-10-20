फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   An evening of Qawwali steeped in a Sufi spirit

Delhi NCR News: सूफियाना रंग में रंगी कव्वाली की शाम

Tue, 20 Oct 2026 06:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:06 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। राजधानी के लिटिल थिएटर ग्रुप (एलटीजी) ऑडिटोरियम में मंगलवार को फन्ना-फि-अल्लाह समूह की ओर से सूफी कव्वाली की प्रस्तुति देखने को मिली। पारंपरिक कव्वाली की सुरमयी धुनों और सूफियाना कलाम ने श्रोताओं को आध्यात्मिक संगीत के रंग में सराबोर कर दिया। ताहिर कव्वाल के नेतृत्व में समूह ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से सूफी संगीत की समृद्ध परंपरा को जीवंत किया। प्रस्तुति में तबले और हारमोनियम की संगत के साथ सामूहिक गायन ने माहौल को खास बना दिया। सूफी संतों और रहस्यवादी कवियों की रचनाओं पर आधारित कव्वाली ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। तालियों की गूंज और संगीत की लय के बीच सभागार में सूफियाना रंग देखने को मिला। कार्यक्रम में सूफी संगीत के जरिए प्रेम, एकता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश सामने आया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed