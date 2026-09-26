Delhi NCR News: स्वदेशी तकनीक से होगी टीबी की जांच

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नई दिल्ली। किरोड़ीमल कॉलेज में नई तकनीकों पर सेमिनार आयोजित किया गया। कॉलेज की केमिस्ट्री सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डीयू साउथ कैंपस की बायोकेमिस्ट्री विभागाध्यक्ष प्रो. अमिता गुप्ता ने अपने शोध समूह द्वारा विकसित स्वदेशी टीबी जांच तकनीक की जानकारी दी। प्रो. गुप्ता के अनुसार, यह तकनीक पारंपरिक जांच पद्धतियों की तुलना में कम समय में परिणाम देने के लिए विकसित की गई है। इससे कुछ ही मिनटों में टीबी की पहचान की जा सकती है और महंगे लैब उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती। प्रति जांच लागत करीब 100 रुपये बताई। कार्यक्रम में 150 से अधिक छात्र और 20 फैकल्टी सदस्य शामिल हुए। ब्यूरो