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Delhi NCR News: आनंद विहार में धूल प्रदूषण रोकने को लेगेंगे ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर

Sat, 26 Sep 2026 09:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 09:10 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार और विवेक विहार में धूल प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर ऑटोमैटिक पानी स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह मार्ग पर यह सिस्टम लगाने का काम शुरू हो गया है।
सड़कों और डिवाइडर के आसपास लगाए जाने वाले इन स्प्रिंकलरों से नियमित अंतराल पर पानी की फुहार छोड़ी जाएगी। इससे धूल के कण जमीन पर बैठेंगे और हवा में पीएम-10 व पीएम-2.5 की मात्रा नियंत्रित होगी। आनंद विहार दिल्ली के आधिकारिक रूप से चिह्नित 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट में से एक है।
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इस व्यवस्था में पेयजल का उपयोग नहीं होगा। स्प्रिंकलर के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से शोधित पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। उपचारित पानी को टैंक में जमा कर पाइपलाइन से स्प्रिंकलर तक पहुंचाया जाएगा। इससे धूल दबाने के साथ पेयजल की बचत भी होगी।
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