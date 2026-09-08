Delhi NCR News: एयरपोर्ट से अकासा की मुंबई उड़ान सितंबर बाद बंद

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माई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन शुरू होने के बाद अब लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अकासा एयर ने सितंबर के बाद नोएडा से मुंबई जाने वाली दोपहर की उड़ान को स्थगित कर दिया है। इससे अक्तूबर से मुंबई जाने वाले यात्रियों के पास इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान का विकल्प ही बचेगा। हालांकि, यात्रियों के लिए राहत की बात है कि अकासा एयर एक अक्तूबर से नवी मुंबई के लिए उड़ान सेवा दोबारा शुरू करने जा रहा है।अकासा एयर ने एयरपोर्ट से सबसे पहले बंगलूरू और मुंबई के लिए उड़ानें शुरू की थीं। जुलाई में कंपनी ने दोनों सेवाओं को स्थगित कर मुंबई के लिए दो नियमित उड़ानें शुरू की थीं। इनमें एक दोपहर 2:10 बजे और दूसरी रात 9:05 बजे रवाना होती थी। दो दिन पहले रात 9:05 बजे वाली उड़ान को स्थगित कर दिया गया। अब 30 सितंबर के बाद दोपहर की उड़ान भी बंद होने जा रही है। कंपनी की वेबसाइट पर 30 सितंबर के बाद इस उड़ान के लिए बुकिंग उपलब्ध नहीं है।नवी मुंबई के लिए बुक कर सकते हैं टिकटअकासा एयर ने एक अक्तूबर से नवी मुंबई के लिए फिर से बुकिंग शुरू कर दी है। यह उड़ान सुबह 11 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होकर दोपहर 1:15 बजे नवी मुंबई के टर्मिनल-1 पर पहुंचेगी। वहीं, नोएडा से मुंबई जाने के लिए यात्रियों को इंडिगो की दोपहर तीन बजे वाली उड़ान पर निर्भर रहना होगा।बदलते मौसम के अनुसार होता है बदलाव, जल्दी जारी होगा नया शेड्यूलउड़ानों में बदलाव के संबंध में अकासा एयर के प्रवक्ता ने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ उड़ानों के संचालन में भी बदलाव किया जाता है। सितंबर से सर्दियों का शेड्यूल शुरू होगा। इसके तहत कई नई उड़ानें शुरू की जाएंगी। प्रवक्ता के मुताबिक, कई नए शहरों के लिए उड़ानों का संचालन भी प्रस्तावित है। इनका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा।