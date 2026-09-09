Delhi NCR News: डूसू चुनाव में आइसा-एसएफआई के बीच हुआ गठबंधन

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव से पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन(आइसा) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने गठबंधन का ऐलान किया है। आइसा ने अनन्या, अक्षत और एसएफआई ने स्टांजिन और बी परिजात को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन किस पद पर चुनाव लड़ेगा।बता दें डूसू के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद के लिए 18 सितंबर को चुनाव होना है। आइसा-एसएफआई ने सत्य निकेतन में पीजी भवन ढहने की घटना को भी प्रमुख मुद्दा बनाया है। संगठनों का कहना है कि दिल्ली में हजारों विद्यार्थी महंगे किराये और असुरक्षित निजी आवासों में रहने को मजबूर हैं। पर्याप्त हॉस्टल नहीं होने से विद्यार्थियों की सुरक्षा और सम्मान का सवाल गंभीर हो गया है। गठबंधन ने सभी के लिए सुरक्षित हॉस्टल सुरक्षित और किफायती छात्र आवास, रियायती मेट्रो पास, फीस वृद्धि पर रोक, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा और शैक्षणिक स्वतंत्रता को अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल किया है।दोनों संगठनों ने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसा डूसू बनाना है जो विद्यार्थियों के मुद्दों पर पूरे वर्ष काम करे। पिछले डूसू चुनाव में वाम समर्थित उम्मीदवारों को मिले वोटों का हवाला देते हुए दावा किया कि डीयू में वाम छात्र संगठनों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। गठबंधन ने विद्यार्थियों से संयुक्त मोर्चे के पक्ष में मतदान करने की अपील की है।