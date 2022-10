Delhi: पटाखों के धुंए ने जहरीली की हवा, दिल्ली-नोएडा बहुत खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता

दिवाली की रात दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की सेहत बिगड़ गई। दिल्ली और नोएडा में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। इससे पहले दिल्ली का एक्यूआई सोमवार सुबह आठ बजे तक 301 दर्ज की गई थी। वायु मानक एजेंसियों ने पहले ही पूर्वानुमान जता दिया था कि दीपावली की देर रात तक हवा बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है। उधर, रविवार को दिल्ली समेत एनसीआर के सभी शहरों की हवा खराब श्रेणी में रही थी।

Air pollution worsens in Delhi-NCR on the night of Diwali, air quality plummets to 'Very Poor' category in Delhi and Noida. pic.twitter.com/1GkAyt952F