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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   AIIMS resident doctors upset over the depiction of attacks on doctors in the teaser for the film 'Surya'

Delhi NCR News: फिल्म सूर्या के टीजर में डॉक्टरों पर हमले के चित्रण से एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर नाराज

Fri, 23 Oct 2026 05:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 05:54 PM IST
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-फिल्म निर्माताओं और सेंसर बोर्ड से मामले में तुरंत कदम उठाने की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने फिल्म सूर्या अंत से आरंभ तक के टीजर पर कड़ी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि फिल्म के टीजर में अस्पताल के अंदर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है। साथ ही, संवादों के जरिए इस तरह की हिंसा को सही ठहराने की कोशिश भी की गई है। ऐसे में एसोसिएशन ने कहा कि फिल्मों का लोगों की सोच और समाज पर गहरा असर पड़ता है। ऐसे में डॉक्टरों पर हमले को सही या जायज दिखाना गलत संदेश देता है। इससे स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ने का खतरा है।
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