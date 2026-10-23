Delhi NCR News: सीलमपुर में अतिक्रमण ने छीनी त्योहारी रौनक

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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। सीलमपुर बाजार में बेकाबू अतिक्रमण से ग्राहकों व दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने के बावजूद अवैध रेहड़ी-पटरी वालों ने रास्तों पर कब्जा जमा लिया है। मार्केट एसोसिएशन ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।बाजार की मुख्य सड़कों से लेकर संकरी गलियों तक अवैध ठेलियों का जमावड़ा है। इससे खरीदारी करने आ रहे परिवारों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को कहने पर वे तुरंत गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, बाजार में नाबालिग लड़के खुलेआम जेबों में चाकू और ब्लेड लेकर घूमते हैं। इस कारण कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।सीलमपुर मार्केट के प्रधान राशिद ने कहा कि अवैध ठेलियों के कारण रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं। इससे ग्राहकों की आवाजाही और दुकानों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मार्केट एसोसिएशन की ओर से इस मामले में कई बार प्रशासन को शिकायत की गई है। हालांकि, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।