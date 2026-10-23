Delhi NCR News: पुस्तिका से विधानसभा का इतिहास जानेंगे विद्यार्थी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को सदन में दिल्ली विधानसभा : इंपीरियल सेक्रेटेरिएट से ओल्ड सेक्रेटेरिएट तक शीर्षक वाली पुस्तिका का लोकार्पण किया। इसका उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसदीय विरासत से जोड़ना है। पुस्तिका में विधानसभा भवन की ऐतिहासिक यात्रा, स्थापत्य विरासत और दिल्ली की विधायी परंपराओं को सरल भाषा में समझाया गया है। वरिष्ठ शोधकर्ता गुंजन अग्रवाल ने इसे रेखाचित्रों और रोचक ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से तैयार किया है। इसका लोकार्पण विधानसभा के साप्ताहिक युवा संपर्क कार्यक्रम के तहत शैक्षिक भ्रमण के दौरान हुआ। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक महत्व की जानकारी मिलती है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि युवाओं को विधानसभा के समृद्ध इतिहास से जोड़ना जागरूक पीढ़ी के निर्माण के लिए आवश्यक है। ब्यूरो