Delhi NCR News: डूसू चुनाव को लेकर एबीवीपी ने समिति की गठित, चुनाव 18 सितंबर को

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों के चयन और चुनाव रणनीति तैयार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने चुनाव समिति गठन की घोषणा कर दी है। जबकि चुनाव के लिए केंद्रीय पैनल के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 11 सितंबर को होगी।एबीवीपी ने चुनाव समिति में राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तकियार, प्रदेश संगठन मंत्री विपिन उनियाल, प्रदेश सह संगठन मंत्री प्रद्युम्न सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शिवांगी खरवाल और राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हर्ष अत्री को शामिल किया है। जबकि चुनाव समिति का संयोजक एबीवीपी दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा को बनाया गया है।डीयू छात्रों ने हमेशा एबीवीपी पर जताया विश्वासएबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तकियार ने कहा कि डीयू के छात्र-छात्राओं ने हमेशा एबीवीपी पर अपना विश्वास जताया है। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से एबीवीपी ने न केवल डूसू में बल्कि डीयू के विभिन्न कॉलेजों में भी छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया है। यही कारण है कि आज भी छात्र एबीवीपी पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रहे हैं।एबीवीपी दिल्ली प्रदेश मंत्री एवं चुनाव समिति के संयोजक सार्थक शर्मा ने कहा कि इस वर्ष हमने माई डीयू, माई मेनिफेस्टो अभियान के माध्यम से छात्रों से सीधे संवाद की परंपरा को और अधिक मजबूत किया है। छात्रों ने अपनी गंभीर समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को हमारे साथ साझा किया है। इन्हीं सुझावों और छात्र आकांक्षाओं के आधार पर हमारा घोषणा पत्र तैयार और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम अपने प्रत्याशियों को छात्रों के बीच लेकर जाएंगे। बता दें कि डूसू का चुनाव 18 सितंबर को होना है। जिसका परिणाम 19 सितंबर को घोषित किया जाएगा।