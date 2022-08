Delhi: मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भाजपा के खिलाफ की नारेबाजी

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के विरोध में शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि हाल ही में शराब नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा था कि यह भाजपा की केंद्र सरकार के इशारे पर ये हुआ है, भाजपा अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबरा गई है।

#WATCH | Aam Aadmi Party holds protest against BJP over CBI raid at the residence of Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/4kIVi6o3La