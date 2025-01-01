Delhi NCR News: सड़क सुरक्षा व सीपीआर प्रशिक्षण पर हुई संगोष्ठी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:12 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:12 AM IST
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नूंह। जिला रेड क्रॉस सोसायटी की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंवरसीका में सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा एवं सीपीआर पर जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में करीब 500 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम जन-जागरूकता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।
जिला रेड क्रॉस सोसायटी के सचिव महेश गुप्ता ने विद्यार्थियों से परिवारजनों को हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। छात्रों को प्राथमिक सहायता, रक्तस्राव रोकने, घायल अंग स्थिर रखने व सीपीआर का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। यातायात पुलिस ने नशे में वाहन चलाने के दुष्परिणाम भी बताए। अंत में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। संवाद
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उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम जन-जागरूकता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।
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जिला रेड क्रॉस सोसायटी के सचिव महेश गुप्ता ने विद्यार्थियों से परिवारजनों को हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। छात्रों को प्राथमिक सहायता, रक्तस्राव रोकने, घायल अंग स्थिर रखने व सीपीआर का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। यातायात पुलिस ने नशे में वाहन चलाने के दुष्परिणाम भी बताए। अंत में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। संवाद
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