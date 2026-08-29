Delhi NCR News: सज्जन को श्रद्धांजलि देने पर भाजपा सांसदों को आप ने घेरा, कार्रवाई की मांग

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1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने के मामले में आप ने भाजपा के तीन सांसदों पर हमला बोला है। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सांसद कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदोलिया और रामवीर सिंह बिधूड़ी के खिलाफ भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषी को श्रद्धांजलि देकर सिखों के जख्म कुरेदे गए हैं। भारद्वाज ने पूछा कि क्या नितिन नबीन तीनों सांसदों को निलंबित करेंगे। उन्होंने भाजपा के साथ अकाली दल के संबंधों को लेकर सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। आप विधायक जरनैल सिंह ने भाजपा नेताओं और सांसदों का श्रद्धांजलि देने को शर्मनाक बताया। ब्यूरो