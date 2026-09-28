Delhi NCR News: आली गांव में ध्वस्तीकरण के विरोध में आप का प्रदर्शन

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के आली गांव में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण अभियान के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने धरना दिया। अभियान स्थगित होने की सूचना के बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया।न्यायालय के आदेश के बाद जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकानों को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से ध्वस्त करने की कार्रवाई सोमवार से शुरू की जानी थी। इसके मद्देनजर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी। वहीं, कार्रवाई के विरोध में सौरभ भारद्वाज और अमानतुल्लाह खान समर्थकों के साथ दोपहर 12 बजे गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ धरना शुरू किया।प्रदर्शन के दौरान आप नेताओं और स्थानीय लोगों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोगों ने अपनी पूरी जमा-पूंजी लगाकर मकान बनाए हैं। ऐसे में घरों को ध्वस्त करने से पहले प्रभावित परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं, अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि इलाके के करीब 2,000 मकानों को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि विभाग की अन्य जमीनों पर भी अतिक्रमण है, तो कार्रवाई केवल इसी इलाके में क्यों की जा रही है।अभियान स्थगित होने पर हटी भीड़ध्वस्तीकरण अभियान स्थगित होने की सूचना के बाद पुलिस बल कम कर दिया गया। इसके बाद आप नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण धीरे-धीरे मौके से रवाना हो गए।