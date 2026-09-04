Delhi NCR News: आप नेता सौरभ भारद्वाज का डीसीपी सचिन शर्मा पर आरोप, निशु के पिता को न्याय दिलाने की मांग

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस के पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि निशु आजाद के पिता संजय से मारपीट में हल्की धाराएं लगाईं हैं। लोगों की आवाज उठने के बाद उन्हें मामला दर्ज करना पड़ा। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ जानबूझकर हल्की धाराएं लगाई गईं थी, ताकि वह गिरफ्तार न हो सके और कभी दोषी भी न ठहराया जा सके। यह मामला सोशल मीडिया में उछलने के बाद पुलिस को गंभीर धाराएं जोड़नी पड़ीं। उन्होंने कहा कि निशु के पिता को न्याय मिलना ही चाहिए। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के एक मंत्री को पशु प्रेमी ने थप्पड़ मारा था, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा लगाई थी और वह व्यक्ति एक साल से अधिक समय से जेल में है। उन्होंने कहा कि एक महीने से भी अधिक समय पहले जंतर-मंतर के पास नाबालिग लड़कों के साथ मारपीट करने के मामले में सत्यम पंडित के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया।