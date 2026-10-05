10 अक्तूबर को बड़े आंदोलन की तैयारी में आप: तीन प्लान बनाएगी पार्टी, गिरफ्तारी होने पर भी नहीं रुकेगा विरोध

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आंदोलन से घबराई सरकार विपक्षी नेताओं और इससे जुड़े संगठनों के लोगों को झूठे मामलों में गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि पहली पंक्ति के नेताओं की गिरफ्तारी की स्थिति में दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता आंदोलन की कमान संभालें। सभी संगठनों को प्लान ए, बी और सी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।