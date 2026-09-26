Delhi NCR News: रेस लगा रही एक कार ने दो वाहनों को टक्कर मारी, ऑटोरिक्शा चालक की मौत

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नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सुखदेव विहार में शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने दो गाड़ियों को टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में 45 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक मोहम्मद कलाम की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति मो. बबलू घायल हो गया।न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस कार सवार और दूसरी कार के चालकों की तलाश कर रही है। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि हादसा सुबह सात बजे हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कार ने पहले ऑटो-रिक्शा को टक्कर मारी। उसके बाद वह एक साइकिल रिक्शा से टकरा गई। पुलिस कलाम को अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।प्रत्यक्षदर्शी का दावाघटनास्थल के पास मौजूद एक चाय वाले ने पुलिस को जानकारी दी। उसने बताया कि दो कारें रेस लगा रही थीं। तभी उनमें से एक कार बेकाबू होकर गाड़ियों से जा टकराई। चाय वाले ने यह भी दावा किया कि दुर्घटना के बाद कार से चार लोग निकले और दूसरी कार में बैठकर भाग गए।