Delhi NCR News: सीजेपी नेताओं दास और रांका के खिलाफ दूसरा मामला भी अपराध शाखा को सौंपा

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ दर्ज एक और मामला अपराध शाखा को सौंप दिया है। अब अपराध शाखा सीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज दोनों मामलों की जांच करेगी। दास और रांका के जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रवेश करने से जुड़ा दूसरा मामला सोमवार को अपराध शाखा को सौंपा गया था।दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दास, रांका, अजिंक्य शिंदे और सीजेपी के 11 अन्य सदस्य 13 अक्तूबर को निजी परिसर से अनधिकृत रूप से प्रवेश करके जंतर-मंतर पहुंचे थे। जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल की अधिसूचित सूची से हटा दिया गया है। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। सभी 14 लोगों को हिरासत में लिया और दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। दास और रांका को शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बंधपत्रों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के मामले में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने 14 अक्तूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दास और रांका को इससे पहले भी हिरासत में लिया गया था और उन्होंने एक साल तक शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए थे।