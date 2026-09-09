Delhi NCR News: गणेश महोत्सव में दिखेगी आत्मनिर्भर भारी की झलक

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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। लक्ष्मी नगर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध दिल्ली का महाराजा गणेश महोत्सव की सिल्वर जुबली पर इस बार श्रद्धा के साथ विकसित भारत व आत्मनिर्भरता का संदेश भी देखने को मिलेगा। आयोजन समिति ने महोत्सव की थीम विघ्नहर्ता से विकासकर्ता 25 साल की आस्था, 2047 के विकसित आधुनिक भारत का संकल्प रखी है।श्री गणेश सेवा मंडल के संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र लड्डा ने बताया कि पंडाल में विराजमान गणपति के हाथों में मेड-इन-इंडिया ड्रोन, ब्रह्मोस मिसाइल और सेमीकंडक्टर की प्रस्तुति दिखाई जाएगी, जो आत्मनिर्भर भारत व तकनीकी विकास का संदेश देगी।सिल्वर जुबली पर पंडाल को द्वादश ज्योतिर्लिंग थीम पर सजाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की झलक मिलेगी। इसके साथ अनेकता में एकता विषय पर भव्य कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कई राज्यों की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित होगी। आयोजकों का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से यह महोत्सव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक एकता का माध्यम रहा है।