7वां नदी उत्सव: यमुना की विरासत का जश्न

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आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि नदी को केवल जलस्रोत नहीं, बल्कि सभ्यतागत स्मृतियों, परंपराओं, कला और साहित्य का जीवंत भंडार देखा जाना चाहिए। उत्सव में सेमिनार, व्याख्यान, प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, फिल्म फेस्टिवल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। फिल्म फेस्टिवल में 17 चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन होगा। 24 सितंबर को सुबह सात बजे वासुदेव घाट पर पेंटिंग वर्कशॉप होगी। संवाद

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नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र सातवें नदी उत्सव के जरिए यमुना की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाएगा। यह आयोजन 24 से 26 सितंबर तक इस बार यमुना थीम के तहत होगा। उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू करेंगे। स्वामी अवधेशानंद गिरि और शोवना नारायण सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे।