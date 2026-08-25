Delhi NCR News: 69 साल की रिटायर्ड टीचर की हत्या, दो आरोपी पकड़े

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मृतक प्रीति कुमारी शुक्रवार सुबह मृत पाई गईं थीं। उनके हाथ बंधे हुए थे और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। पुलिस को शक है कि हमला शुक्रवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ था और आरोपी सोना, फोन और नकदी लेकर भाग गए थे। विज्ञापन

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हमने घर के आस-पास के दुकानदारों और कामगारों समेत कई लोगों से पूछताछ की है। महिला को इलाके में बेघर लोगों और कामगारों को चाय और स्नैक्स बांटने की आदत थी। वह एक डिस्पेंसरी में वॉलंटियर के तौर पर भी काम करती थीं। कई लोग उन्हें जानते थे और उनका घर आस-पास के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। ब्यूरो मृतक प्रीति कुमारी शुक्रवार सुबह मृत पाई गईं थीं। उनके हाथ बंधे हुए थे और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। पुलिस को शक है कि हमला शुक्रवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ था और आरोपी सोना, फोन और नकदी लेकर भाग गए थे।एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हमने घर के आस-पास के दुकानदारों और कामगारों समेत कई लोगों से पूछताछ की है। महिला को इलाके में बेघर लोगों और कामगारों को चाय और स्नैक्स बांटने की आदत थी। वह एक डिस्पेंसरी में वॉलंटियर के तौर पर भी काम करती थीं। कई लोग उन्हें जानते थे और उनका घर आस-पास के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। ब्यूरो

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नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में 69 साल की रिटायर्ड स्कूल टीचर की हत्या और उनके घर में लूट के दो दिन बाद, पुलिस ने उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद से दो लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि इन दो संदिग्धों ने आरोपी से चोरी का सामान खरीदा था। पुलिस ने अभी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस को जांच में पता लगा कि रैकी कर वारदात को अंजाम दिया गया है।