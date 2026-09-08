Delhi NCR News: सितंबर के पहले सप्ताह में डेंगू के 50 नए मामले

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एमसीडी ने 17,220 घरों में मच्छरों का प्रजनन पाया, 1.01 लाख से अधिक नोटिस जारीसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी में डेंगू के मामलों में इस साल अब तक का सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल देखने को मिला है। सितंबर के पहले सप्ताह में डेंगू के 50 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि अगस्त के पूरे महीने में 40 मामले थे। यानी सितंबर के शुरुआती सप्ताह में अगस्त की तुलना में 10 अधिक मामले दर्ज हुए हैं। नए मामलों के साथ इस साल डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 361 हो गई है।एमसीडी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बीते सप्ताह 17,220 घरों में मच्छरों का प्रजनन पाया गया। इस साल अब तक 1,32,323 घरों में प्रजनन मिला है, जिस पर 1,01,259 कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं। 9,018 मामलों में अभियोजन व 4,257 में जुर्माना कार्रवाई हुई, जिसमें 10.23 लाख रुपये से अधिक वसूले गए।सितंबर के पहले सप्ताह में मलेरिया के 32 नए मामले भी सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 151 हो गई है। अगस्त में मलेरिया के 53 मामले मिले थे।मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए एमसीडी ने 9,18,613 घरों में छिड़काव किया है और 2.67 करोड़ से अधिक घरों का निरीक्षण किया है। इस साल अब तक डेंगू व मलेरिया से किसी मौत की सूचना नहीं है, लेकिन बारिश के बाद बनी अनुकूल परिस्थितियों से आने वाले दिनों में मामले बढ़ने की आशंका है।