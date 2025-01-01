Delhi NCR News: उल्लास परीक्षा में 2,858 परीक्षार्थी शामिल, 214 केंद्रों पर हुई परीक्षा

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नूंह। उल्लास यानी समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ कार्यक्रम के तहत जिले के पांचों खंडों में परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा में कुल 2,858 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इसके लिए जिलेभर में 214 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि उल्लास कार्यक्रम भारत सरकार के वयस्क शिक्षा एवं नवभारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ा है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन लोगों को साक्षर बनाना है, जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए। कार्यक्रम के तहत पढ़ना-लिखना, सामान्य गणित, डिजिटल सेवाओं के उपयोग, बैंकिंग, बचत और डिजिटल भुगतान जैसी आवश्यक जानकारियां दी जाती हैं। परीक्षा में 1,159 पुरुष और 1,699 महिला परीक्षार्थी शामिल हुए। खंड नूंह में 67 केंद्रों पर 899, तावड़ू में 70 केंद्रों पर 808, नगीना में 33 केंद्रों पर 311, फिरोजपुर झिरका में 25 केंद्रों पर 254 तथा पुन्हाना में 19 केंद्रों पर 586 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, स्कूल कोऑर्डिनेटर और परीक्षा केंद्र प्रमुखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारियों ने सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी कर्मचारियों का आभार जताया।