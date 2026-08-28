Delhi NCR News: अंडर-14 शूटिंग प्रतियोगिता में 18 खिलाड़ियों ने जीते पदक

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पिस्टल स्पर्धा के लड़कियों के वर्ग में रुथविका सहगल ने पहला, किंजल राजपाल ने दूसरा और अभिव्यक्ति सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कों में अक्षर अग्रवाल पहले, धिरेन मन्न दूसरे और हार्दिक चौहान तीसरे स्थान पर रहे।राइफल स्पर्धा में लड़कियों के वर्ग में आरना ने स्वर्ण, सान्वी गोयल ने रजत और कियाना लाल ने कांस्य पदक जीता। लड़कों में मुदित ने पहला, सुयश प्रताप सिंह पुंडीर ने दूसरा और रोहिन मित्तल ने तीसरा स्थान हासिल किया।वहीं ओएसआर स्पर्धा में लड़कियों के वर्ग में दिव्यांशी सिंह, गीतिका बिस्वास और दक्षायनी चंडलोआ क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। लड़कों में आहिल अयदीन ने पहला, वंश कुमार ने दूसरा और कुमार पुष्पेंद्र ने तीसरा स्थान हासिल किया। संवाद