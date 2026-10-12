फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   150 new electric buses to join Delhi's fleet; charging stations ready at five locations

Delhi NCR News: दिल्ली के बेड़े में शामिल होंगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, पांच जगह चार्जिंग स्टेशन तैयार

Mon, 12 Oct 2026 08:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:13 PM IST
विज्ञापन
- इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 5238 हो जाएगी, 2028-29 तक 14 हजार करने का लक्ष्य
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही 150 और नई इलेक्ट्रिक बसें नजर आएंगी। उसके बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 5238 हो जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पांच स्थानों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। इनमें एक स्टेशन आनंद विहार अंतरराज्यीय बस अड्डे और चार डीटीसी डिपो में हैं। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028-29 तक बसों के कुल बेड़े को बढ़ाकर करीब 14 हजार करना है।

परिवहन मंत्री के अनुसार नई बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में करीब 6988 बसें होंगी। इनमें 1750 सीएनजी बसें शामिल हैं। नई इलेक्ट्रिक बसें वातानुकूलित और लो-फ्लोर होंगी। इनमें सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन बटन और बसों की वास्तविक समय में स्थिति जानने की सुविधा होगी। दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
विज्ञापन


पांच स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन
दिल्ली में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पांच स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। इनमें एक स्वामी विवेकानंद अंतरराज्यीय बस अड्डे, आनंद विहार में है। चार अन्य स्टेशन डीटीसी के नंद नगरी, रोहिणी सेक्टर-37, नांगलोई और केशोपुर डिपो में बनाए गए हैं। डीटीसी के अन्य स्थानों पर भी उच्च क्षमता वाले चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed