Delhi NCR News: रूफटॉप सोलर लगाने के लिए 15 ने किया आवेदन

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बीएसईएस नंदनगरी डिवीजन के असिस्टेंट एरिया मैनेजर अनिल कौशिक, सोलर कोऑर्डिनेटर प्रिंस ने लोगों को योजना की प्रक्रिया, लागत, बिजली बचत व ग्रिड में अतिरिक्त बिजली भेजने के लाभ के बारे में जानकारी दी।आरडब्ल्यूए सबोली गांव के अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने कहा कि सोलर ऊर्जा अपनाने से बिजली बचत व पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र व दिल्ली सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर मास्टर चंदन सिंह, राजेश राठौर, राजकुमार गौतम, मीनाक्षी, शिवम वर्मा व दयाशंकर समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो