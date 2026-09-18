Delhi NCR News: 11वीं दिल्ली स्टेट गतका चैंपियनशिप आज से
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:18 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:18 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। 11वीं दिल्ली स्टेट गतका चैंपियनशिप का आगाज आज से होगा। दो दिवसीय प्रतियोगिता निर्माण विहार स्थित भारती पब्लिक स्कूल और स्वास्थ्य विहार स्थित वी थ्री एस मॉल के पीछे आयोजित की जाएगी। आयोजन दिल्ली गतका एसोसिएशन कर रहा है, जबकि ईस्ट दिल्ली गतका एसोसिएशन मेजबान है।
चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह शनिवार को सुबह 11 बजे होगा। इसके बाद विभिन्न वर्गों में गतका के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी तकनीक, गति और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इंचार्ज जोरावर सिंह ने बताया कि गतका पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट है, जिसमें खिलाड़ी निर्धारित नियमों के तहत पारंपरिक हथियारों के साथ युद्धकला का प्रदर्शन करते हैं। संवाद
विज्ञापन
चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह शनिवार को सुबह 11 बजे होगा। इसके बाद विभिन्न वर्गों में गतका के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी तकनीक, गति और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इंचार्ज जोरावर सिंह ने बताया कि गतका पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट है, जिसमें खिलाड़ी निर्धारित नियमों के तहत पारंपरिक हथियारों के साथ युद्धकला का प्रदर्शन करते हैं। संवाद
विज्ञापन