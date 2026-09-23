Delhi NCR News: 10 साल का इंतजार खत्म, आधुनिक अंडरपास से बदलेगी उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ट्रैफिक की तस्वीर

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- 75.70 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा चार लेन अंडरपास, 555 मीटर होगी कुल लंबाईमोहित शुक्लापूर्वी दिल्ली। लोनी रोड गोलचक्कर पर वर्षों से जाम में फंस रहे वाहन चालकों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। करीब एक दशक से प्रस्तावित लोनी चौक अंडरपास परियोजना का शिलान्यास 29 सितंबर को होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑनलाइन इस चार लेन अंडरपास की आधारशिला रखेंगे।यह अंडरपास 75.70 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। इसकी कुल लंबाई 555 मीटर होगी। यह उत्तर-पूर्वी दिल्ली में लोनी सीमा से दुर्गापुरी और शाहदरा की तरफ जाने वाले यातायात को गोलचक्कर के सिग्नल से नीचे से निकालने का काम करेगा। परियोजना पूरी होने के बाद लोनी रोड का यह प्रमुख जाम बिंदु काफी हद तक बदल जाएगा।सुबह और शाम के व्यस्त समय में यहां वाहनों की कतारें लगने से लगने वाला समय बचेगा। अंडरपास में लोनी सीमा की ओर 230 मीटर और दुर्गापुरी चौक की तरफ 265 मीटर लंबी ढलान बनाई जाएगी। दोनों ढलानों को करीब 60 मीटर लंबे भूमिगत हिस्से से जोड़ा जाएगा। अंडरपास का वाहन मार्ग 7.5 मीटर चौड़ा होगा। इस परियोजना को 540 दिन में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।जलभराव रोकने के इंतजामअंडरपास में बारिश के दौरान पानी भरने की चुनौती से निपटने के लिए विशेष तैयारी की गई है। परियोजना में जल निकासी, वर्षा जल संचयन और जलरोधन को शामिल किया गया है। इसमें पैदल पथ, सड़क कार्य, सड़क संकेत और बिजली का काम भी शामिल है।स्थानीय यात्रियों को लाभयह अंडरपास लोनी, गाजियाबाद और बागपत की ओर आने-जाने वाले हजारों यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा। दिल्ली-देहरादून द्रुतगामी मार्ग पर दोपहिया और ऑटो रिक्शा जैसे वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। ऐसे में स्थानीय लोगों और इन वाहन चालकों के लिए लोनी रोड का पुराना मार्ग अब भी महत्वपूर्ण है। अंडरपास से गुजरने के लिए किसी टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा।