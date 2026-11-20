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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। सहसपुर कोतवाली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के देवीनगर निवासी राकेश को बृहस्पतिवार को 9.70 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वह स्कूटर से स्मैक ले जा रहा था। पुलिस ने बरामद स्मैक की कीमत करीब 40 हजार रुपये आंकी है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है।कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि चौकी सभावाला प्रभारी उप निरीक्षक प्रवीण कुमार सैनी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। टीम ग्राम शेखोवाला से नए हाईवे की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना हेलमेट एक काले रंग का स्कूटर पर सवार आता दिखा। रुकने का इशारा करने पर उसने स्कूटर वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्कूटर बंद हो गया। पुलिस ने शाम करीब सात बजे उसे पकड़ लिया।उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राकेश बताया। इसी दौरान उसने जेब से कागज की पुड़िया निकालकर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पुड़िया में स्मैक होना कबूला। आरोपी ने बताया कि वह इसे हरियाणा के खिजराबाद से खरीदकर लाया था और स्थानीय लोगों व छात्रों को बेचने की फिराक में था।