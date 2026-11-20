संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। किसान कांग्रेस ने गेहूं की बुआई के समय में किसानों को सरकारी खाद नहीं मिल पाने पर नाराजगी जताई है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा फार्मर आईडी नहीं बन पाने और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता के चलते इस प्रकार की समस्या आ रही है। उन्होंने खाद वितरण में पुरानी व्यवस्था को लागू करने की मांग करने के साथ ऐसा नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।उत्तराखंड किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बलजीत सिंह ने कहा सरकार ने खाद वितरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की है। किसान कांग्रेस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन किसानों की अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनी है, वें खाद के लिए पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। पहले किसान खतौनी (फर्द) के आधार पर खाद प्राप्त कर लेते थे लेकिन, नई व्यवस्था में फार्मर आईडी और पंजीकरण अनिवार्य होने से किसानों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा आईडी बनवाने के लिए किसानों को तहसीलों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रशासनिक देरी के कारण उनका कीमती समय बर्बाद हो रहा है। एक तरफ गेहूं की बुआई का समय निकलता जा रहा है वहीं, दूसरी ओर किसान खाद के लिए सरकारी कार्यालयों और खाद केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा जब तक सभी किसानों की आईडी नहीं बन जाती तब तक पूर्व की भांति खतौनी के आधार पर खाद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही आईडी बनाने के लिए तत्काल विशेष कैंप लगाए जाएं और खाद वितरण व्यवस्था को सुचारु किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा किसानों को सरकारी व्यवस्था की कमियों का खामियाजा नहीं भुगतने दिया जाएगा।