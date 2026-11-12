Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Your home will be on a digital map Uttarakhand census will be conducted using geo-tagging

उत्तराखंड: डिजिटल मानचित्र पर होगा आपका घर, जियो टैग के साथ होगी जनगणना, एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक

Fri, 13 Nov 2026 05:00 AM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 13 Nov 2026 05:00 AM IST
सार

16 से 30 नवंबर तक राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति डिजिटल स्व-गणना के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। इसके ठीक बाद, एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन और जनगणना का कार्य संपन्न करेंगे।

विज्ञापन
Your home will be on a digital map Uttarakhand census will be conducted using geo-tagging
जनगणना - फोटो : freepik.com(प्रतीकात्मक)

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इस बार जनगणना में आपके घर का डिजिटल मानचित्र में होगा, जिसकी जियो टैगिंग भी होगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि जनगणना पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल होगी। इसके तहत 16 नवंबर से स्व-गणना शुरू होगी जबकि एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनगणना करेंगे।

विज्ञापन


16 से 30 नवंबर तक राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति डिजिटल स्व-गणना के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। इसके ठीक बाद, एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन और जनगणना का कार्य संपन्न करेंगे। करीब 15 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही यह जनगणना पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल होगी। पहली बार देश में व्यापक जातिगत गणना भी इसके दायरे में शामिल की गई है। हर घर की लोकेशन को डिजिटल मानचित्र पर जियो-टैग किया गया है और डेटा की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी। इस अभियान के लिए प्रदेश भर में लगभग 35 हजार प्रगणक, पर्यवेक्षक और आरक्षित कार्मिक तैनात किए जाएंगे।
विज्ञापन


40 सवालों की अनुसूची भरी जाएगी
स्व-गणना के इच्छुक नागरिक जनगणना के आधिकारिक पोर्टल (se.census.gov.in) पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉग-इन कर सकेंगे। ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर केवल एक परिवार के पंजीकरण के लिए मान्य होगा और भाषा का चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े 40 सवालों की परिवार अनुसूची भरी जाएगी। इनमें नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता और शैक्षणिक योग्यता जैसे बुनियादी विवरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार के प्रकार, कार्यस्थल तक आने-जाने के साधन, दिव्यांगता, जन्मस्थान, पलायन के कारण तथा विवाहित महिलाओं से बच्चों के जन्म से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 24 पीसीएस अफसरों के तबादले, दून में तीन एसडीएम की तैनाती, देखें पूरी सूची

Trending Videos

प्रगणक आपके घर आए तो उसे एसई आईडी दें

ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदक को एक यूनिक एसई आईडी प्राप्त होगी। एक दिसंबर से जब प्रगणक घर पहुंचेंगे तो केवल यह आईडी दिखाने पर वे डिजिटल एप के जरिये डेटा का त्वरित सत्यापन कर लेंगे, जिससे आमजन और कर्मचारियों दोनों के समय की बचत होगी। जनगणना की संदर्भ तिथि पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि निर्धारित की गई है।

छह नवंबर से डिजिटल स्व-गणना की शुरुआत हो रही है। आप आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल से अपनी जनगणना खुद कर सकते हैं। इसी में आपकी डिजिटल मैप पर घर का आइडेंटिफिकेशन और जियो टैगिंग हो जाएगी। एसई आईडी मिलेगी, जिसे प्रगणक को देने पर घर-घर जनगणना में लगने वाला समय बच जाएगा।
-इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक जनगणना, उत्तराखंड

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed