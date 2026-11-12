उत्तराखंड: डिजिटल मानचित्र पर होगा आपका घर, जियो टैग के साथ होगी जनगणना, एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक

इस बार जनगणना में आपके घर का डिजिटल मानचित्र में होगा, जिसकी जियो टैगिंग भी होगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि जनगणना पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल होगी। इसके तहत 16 नवंबर से स्व-गणना शुरू होगी जबकि एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनगणना करेंगे।

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16 से 30 नवंबर तक राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति डिजिटल स्व-गणना के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। इसके ठीक बाद, एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन और जनगणना का कार्य संपन्न करेंगे। करीब 15 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही यह जनगणना पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल होगी। पहली बार देश में व्यापक जातिगत गणना भी इसके दायरे में शामिल की गई है। हर घर की लोकेशन को डिजिटल मानचित्र पर जियो-टैग किया गया है और डेटा की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी। इस अभियान के लिए प्रदेश भर में लगभग 35 हजार प्रगणक, पर्यवेक्षक और आरक्षित कार्मिक तैनात किए जाएंगे।स्व-गणना के इच्छुक नागरिक जनगणना के आधिकारिक पोर्टल (se.census.gov.in) पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉग-इन कर सकेंगे। ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर केवल एक परिवार के पंजीकरण के लिए मान्य होगा और भाषा का चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े 40 सवालों की परिवार अनुसूची भरी जाएगी। इनमें नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता और शैक्षणिक योग्यता जैसे बुनियादी विवरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार के प्रकार, कार्यस्थल तक आने-जाने के साधन, दिव्यांगता, जन्मस्थान, पलायन के कारण तथा विवाहित महिलाओं से बच्चों के जन्म से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे।