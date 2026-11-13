Dehradun News: आदेश के बाद भी सूचना नहीं मिलने पर मुफ्त मांगा आरटीआई का जवाब

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Iदरअसल, एक महिला ने डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी रोशनाबाद में आरटीआई डालकर एक अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित जानकारी मांगी। उन्होंने अधिकारी के कार्यकाल के संदर्भ में भी जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी से जवाब न मिलने पर महिला ने प्रथम विभागीय अपील दायर की। प्रथम अपील में अधिकारी को 10 दिनों के अंदर सूचना देने का आदेश दिया गया।IIआरोप है कि इस आदेश के बाद भी लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने आयोग को बताया कि लोक सूचना अधिकारी ने समय पर निर्देशों का पालन नहीं किया। उन्होंने आयोग को बताया कि लोक सूचना अधिकारी ने द्वितीय अपील दायर होने के बाद ही सूचना और अतिरिक्त शुल्क की धनराशि उपलब्ध कराई।IIराज्य सूचना आयुक्त कुशलानंद कोठियाल की पीठ ने लोक सूचना अधिकारी को मांगी गई सभी उपलब्ध जानकारी अपीलार्थिनी को देने का आदेश दिया है। अधिकारी को आदेश प्राप्ति के सात दिन के भीतर सभी बिंदुओं पर धारित अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।I