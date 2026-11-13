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Dehradun News: मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए 353.93 लाख की वित्तीय मंजूरी

Fri, 13 Nov 2026 02:22 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:22 AM IST
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Chief Minister grants financial approval of Rs 353.93 lakh for development works
Iमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 353.93 लाख की वित्तीय मंजूरी दी है। ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए 78.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें पौड़ी जिला की एक नर्सरी के लिए 14.53 लाख, देहरादून की नौ नर्सरियों के लिए 63.97 लाख की धनराशि शामिल है। I
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Iसहसपुर विधानसभा क्षेत्र के जौनसार-बावर सुद्धोवाला देहरादून में जनमिलन केंद्र, भवन निर्माण के लिए अवशेष धनराशि 40 लाख, अठूरवाला टिहरी विस्थापित क्षेत्र में घंटाघर निर्माण के लिए 96.79 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 58.07 लाख, ग्राम माजरी ग्रांट में वैश्वनी मंदिर पुल के पास लालतप्पड़ से गोरखा बस्ती सागर आदि के घरों तक लगभग दो किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए पहली किश्त में 81.97 लाख की राशि स्वीकृत की है। I
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Iखटीमा विधानसभा क्षेत्र के तहत शिव मंदिर, अंजनिया के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व चारदीवारी निर्माण के लिए 10 लाख, पिथौरागढ़ के भूमिया मंदिर गैंठन से कालसिन मंदिर, खूनी गांव तक सड़क निर्माण के लिए 55.39 लाख, चंपावत जिले के ग्राम पंचायत पचनई में भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 30 लाख रुपये का अनुमोदन किया।I
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