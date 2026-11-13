Dehradun News: मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए 353.93 लाख की वित्तीय मंजूरी

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Iसहसपुर विधानसभा क्षेत्र के जौनसार-बावर सुद्धोवाला देहरादून में जनमिलन केंद्र, भवन निर्माण के लिए अवशेष धनराशि 40 लाख, अठूरवाला टिहरी विस्थापित क्षेत्र में घंटाघर निर्माण के लिए 96.79 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 58.07 लाख, ग्राम माजरी ग्रांट में वैश्वनी मंदिर पुल के पास लालतप्पड़ से गोरखा बस्ती सागर आदि के घरों तक लगभग दो किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए पहली किश्त में 81.97 लाख की राशि स्वीकृत की है। IIखटीमा विधानसभा क्षेत्र के तहत शिव मंदिर, अंजनिया के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व चारदीवारी निर्माण के लिए 10 लाख, पिथौरागढ़ के भूमिया मंदिर गैंठन से कालसिन मंदिर, खूनी गांव तक सड़क निर्माण के लिए 55.39 लाख, चंपावत जिले के ग्राम पंचायत पचनई में भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 30 लाख रुपये का अनुमोदन किया।I