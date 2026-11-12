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उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 24 पीसीएस अफसरों के तबादले, दून में तीन एसडीएम की तैनाती, देखें पूरी सूची

Thu, 12 Nov 2026 10:30 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला नेटवर्क, उत्तराखंड
अमर उजाला नेटवर्क, उत्तराखंड Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 12 Nov 2026 10:30 PM IST
सार

उत्तराखंड में बीते दिन हीं 30 आईएएस-पीसीएस अफसरों के तबादले हुए थे। वहीं, आज शासन ने फिर 24 पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं।

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Uttarakhand 24 PCS officers transferred Today see the full list
तबादले - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पीसीएस संवर्ग के 24 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत अधिकारियों की वर्तमान तैनाती में बदलाव करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी समेत कई जिलों में एसडीएम बदले गए हैं। वहीं, देहरादून में तीन एसडीएम की तैनाती की गई है।

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