Dehradun News: लगातार तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की बिना भेदभाव वाली सरकार फिर बनेगी

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कुंवर बासित अली ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास भाजपा का मूल मंत्र है और इसी सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने बिना किसी भेदभाव के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ-साथ अल्पसंख्यक समाज की भी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होगी।चुनावी संभावनाओं पर बात करते हुए बासित अली ने कहा कि पिछले चुनावों में जिन सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, वहां इस बार पार्टी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने विशेष रूप से पिरान कलियर विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत का भरोसा जताया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम महिलाओं का उपयोग केवल वोट बैंक के रूप में किया है।राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बासित अली ने प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण जैसी केंद्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।