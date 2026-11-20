उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पांचवीं बार अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। उन्होंने अपनी मां के अंतिम दर्शन किए।

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योगी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 मई 2022 को अपने भतीजे के चूड़ाकर्म संस्कार के अवसर पर पंचूर गांव पहुंचे थे। तब वह दो रात गांव में रुके थे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया और गांव के लोगों से मुलाकात की थी। तब मां सावित्री देवी ने दही चीनी खिलाकर योगी आदित्यनाथ को घर से विदा किया था।इसके बाद 6 फरवरी 2025 को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अपने गांव आए थे। इस दौरान वह अपनी भतीजी के विवाह समारोह में शामिल हुए थे। तब वो तीन रात गांव में रुके थे। विवाह समारोह में गांव के साथ-साथ दूर-दराज से आए लोगों ने भी उनसे मुलाकात की थी।तीसरी बार छह फरवरी 2026 को योगी आदित्यनाथ पंचूर पहुंचे थे। तब उन्होंने जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर के नवनिर्मित विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया था। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास और शिक्षा को लेकर भी लोगों से बातचीत की थी।इसके बाद 7 मई 2026 को चौथी बार योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर पहुंचे थे। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी माता सावित्री देवी से मुलाकात की और परिवार के लोगों का हालचाल जाना। 8 मई शाम वह अपनी माता से मिलकर वापस लखनऊ चले गए थे।