1 of 5 सीएम योगी की मां का निधन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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2 of 5 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां से मुलाकात - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

योगी आदित्यनाथ जब भी गांव पहुंचते, मां के सामने मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अजय बनकर ही रहते थे। मां की सीख भी यही थी कि पद और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं होते लेकिन इंसान के कर्म और संस्कार हमेशा याद रहते हैं। अब उनके निधन के बाद उनकी यही सादगी, ममता और बेटे के साथ जुड़ी यादें लोगों को भावुक कर रही हैं।



3 of 5 अपनी मां के साथ सीएम योगी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सावित्री देवी के जीवन की खासियत यह रही कि उन्होंने कभी अपने बेटे की बड़ी राजनीतिक पहचान को अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं बनने दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश-विदेश में उनकी पहचान बनी लेकिन सावित्री देवी के लिए उनका बेटा हमेशा अजय ही रहा।

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4 of 5 सीएम योगी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उन्होंने गांव के पारंपरिक परिवेश में रहना पसंद किया। सत्ता की चमक-दमक और बड़े शहरों की सुविधाओं के बजाय पंचूर का पैतृक घर ही उनके जीवन का केंद्र बना रहा।

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5 of 5 सीएम योगी मांग के साथ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी