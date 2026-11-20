एक बेटा देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया लेकिन मां की दुनिया कभी नहीं बदली। न उनके रहन-सहन में कोई दिखावा आया और न ही गांव की मिट्टी से उनका जुड़ाव कम हुआ।
बेटे की राजनीतिक ऊंचाइयों से दूर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के छोटे से गांव पंचूर में सावित्री देवी ने अपनी सादगी और पारिवारिक मूल्यों के साथ जीवन बिताया। उनका जीवन सादगी, आत्मसम्मान और अपनी मिट्टी से जुड़ाव की मिसाल रहा। परिवार और ग्रामीण परिवेश में उन्होंने बच्चों को अनुशासन, ईमानदारी और सेवा के संस्कार दिए।
उत्तराखंड: मां के निधन के बाद पंचूर गांव पहुंचे सीएम योगी, पार्थिव शरीर देखकर हुए भावुक, एक्स पर लिखी पोस्ट
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां से मुलाकात
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
योगी आदित्यनाथ जब भी गांव पहुंचते, मां के सामने मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अजय बनकर ही रहते थे। मां की सीख भी यही थी कि पद और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं होते लेकिन इंसान के कर्म और संस्कार हमेशा याद रहते हैं। अब उनके निधन के बाद उनकी यही सादगी, ममता और बेटे के साथ जुड़ी यादें लोगों को भावुक कर रही हैं।
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अपनी मां के साथ सीएम योगी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सावित्री देवी के जीवन की खासियत यह रही कि उन्होंने कभी अपने बेटे की बड़ी राजनीतिक पहचान को अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं बनने दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश-विदेश में उनकी पहचान बनी लेकिन सावित्री देवी के लिए उनका बेटा हमेशा अजय ही रहा।
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सीएम योगी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
उन्होंने गांव के पारंपरिक परिवेश में रहना पसंद किया। सत्ता की चमक-दमक और बड़े शहरों की सुविधाओं के बजाय पंचूर का पैतृक घर ही उनके जीवन का केंद्र बना रहा।
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सीएम योगी मांग के साथ
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
योगी आदित्यनाथ की अपनी मां से यह मुलाकात इसी साल नौ मई को हुई थी। वह सात मई को दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था।