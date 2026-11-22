डोईवाला चीनी मिल में रविवार को नए पेराई सत्र का विधिवत शुभारंभ हो गया। 25 लाख कुंतल गन्ने की पेराई के लक्ष्य के साथ मिल की मशीनें एक बार फिर चल पड़ीं। सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्रेन कैरियर में गन्ना डालकर पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मिल परिसर में उत्साह का माहौल रहा। जनप्रतिनिधियों और मिल अधिकारियों ने नए सत्र को किसानों तथा मिल के लिए बेहतर साबित होने की उम्मीद जताई।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना आवश्यक है। सरकार का प्रयास है कि मिल की व्यवस्थाओं में सुधार हो और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलें। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि डोईवाला चीनी मिल केवल एक औद्योगिक संस्थान नहीं, बल्कि क्षेत्र की पहचान और शान है। इसके विकास और विस्तार के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। मिल को आगे बढ़ाने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि किसानों को लाभ मिलने के साथ ही क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिल सके।चीनी मिल की अधिशासी निदेशक अपर्णा ढौंढियाल ने बताया कि इस पेराई सत्र में 59 क्रय केदो से गन्ना पेराई कार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की योजना बनाई गई है। इस दौरान करीब 25 लाख कुंतल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मिल प्रबंधन का प्रयास रहेगा कि किसानों को गन्ना आपूर्ति और तौल से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो तथा पेराई कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।इससे पहले आचार्य मधुसूदन पांडेय, राकेश जोशी, विकास कला और पंडित जितेंद्र ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई। इसके बाद अतिथियों ने क्रेन कैरियर में गन्ना डालकर नए पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान मिल में सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे किसानों को सम्मानित किया गया।